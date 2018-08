In completarea recordului obtinut pe cel mai dificil circuit din lume (Nurburgring) in luna mai a anului 2014, noul Civic Type R a plecat intr-un adevarat tur de forta pe circuitele Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza, Estoril si Hungaroring in...

Masini.ro, 15 Iunie 2016