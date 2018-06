5 diferente DE BAZA intre Iphone 7 si 8. Tu pe care il alegi?

iPhone conduce, detasat, piata de telefonie mobila din lume, cu vanzari record la fiecare lansare de telefoane. In 2017, revolutionarul iPhone X a marcat cea de-a 10-a aniversare a smartphone-urilor Apple. In aceeasi perioada, insa, cu doar o luna inainte, a fost introdus publicului iPhone 8, la doar un an de la lansarea celui de-al saptelea model.

Anul trecut, Apple nu a mai procedat asa cum isi obisnuise cumparatorii, cu aparitia pe piata a variantei 7S de telefon, trecand la o noua etapa in...