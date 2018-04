5 case inedite din intreaga lume

Artisti si arhitecti din toate colturile lumii au reusit in ultimii ani sa realizeze case minunate, cu un design inedit. Cand spatiul, materialele de constructie si mediul sunt imbinate in mod armonios, locuintele pot capata forme diferite fata de cele cu care am fost obisnuiti. Iata cateva dintre cele mai impresionante constructii din intreaga lume!

1. Casa scoica din Mexic Aceasta casa minunata construita in 2006 sub forma unei scoici a fost creata de arhitectul Javier Senosiain. Desi poate parea destul de ciudata, casa adaposteste o familie cu doi copii. Plictisiti de... citeste mai mult

