5 barbati si o femeie au fost amendati ca spargeau seminte in parc

Politistii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica al Politiei Locale Braila au aplicat sanctiuni contraventionale mai multor persoane surprinse in timp ce aruncau coji de seminte sau consumau bauturi alcoolice, pe domeniul public. Mai precis, 5 barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 17 si 32 de ani, au fost sanctionati contraventional pentru ca, in aceasta perioada, au fost depistati in Parcul Monument, in timp ce consumau seminte si aruncau cojile pe banci si alei. Acestia au primit amenzi in valoare totala de 300 de lei. Alti doi braileni, in varsta de 50 de ani, au fost sanctionati contraventional cu suma de 100... citeste mai mult