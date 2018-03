5 aspecte importante pe care trebuie sa le stii despre limfom Conform statisticilor mondiale, numarul persoanelor care se imbolnavesc anual de cancer ar putea ajunge la 24 de milioane pana in 2035. Medicii oncologi vorbesc deja despre cancer ca despre o boala cronica, situatie aparuta ca urmare a imbatranirii populatiei, dar si a progreselor uriase inregistrate in domeniul tratarii afectiunilor maligne. Cat priveste limfomul, aceasta forma de cancer a sistemului limfatic are o incidenta constanta de 3-4 la suta, inregistrata in lume ultimii... citeste mai mult

