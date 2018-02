Iata cateva alimente care te ucid incet, dar sigur pe care le gasim in magazine:

1. Pateurile vegetale si mezelurile de post

Un studiu al Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorului in care au fost analizate 21 de produse de acest tip a aratat ca - exceptand doua pateuri de post care nu aveau E-uri in compozitie, toate celelalte aveau intre 3 si 12 E-uri! Crenvurstii vegetali, pateurile si salamul de soia, sunt pline de chimicale, menite sa suplineasca lipsa materiei prime - carnea, menite sa faca produsul sa semene cat mai mult la gust, miros si culoare cu alimentul pe care il imita.

2. Pateu... citeste mai mult

