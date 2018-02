Fiscul a strans mai multi bani in prima luna din 2018 Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ca, in prima luna din acest an, a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, cu 1,62 miliarde (8,9%) mai mult...

Manager, 4 Februarie 2018