Peste 120 de companii și organizații recrutează la Târgul de Cariere Cluj săptămâna viitoare, între 17-20 aprilie. Evenimentul are loc la Sala Polivalentă și se adreseză celor care vor să facă următorul pas în viața lor profesională.

Datorită complexității și a numărului mare de specializări și oportunități de carieră oferite, Târgul este împărțit în două secțiuni: Cluj Global și Cluj IT. Organizatorii estimează un număr total de 5.000 de locuri de muncă, programe de internship și voluntariat.

Târgul de Cariere Cluj Global are loc pe 17-18 aprilie și este... citeste mai mult

azi, 15:33 in IT&C, Vizualizari: 25 , Sursa: Agora in