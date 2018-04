5.000 de joburi disponibile in doar 4 zile, intr-un oras din Romania Un record absolut de angajari are loc intr-unul dintre cele mai dezvoltate orase din Romania, dupa Capitala. Datorita Targului de Cariere Cluj, organizat in perioada 17-20 aprilie, peste 5.000 de locuri de munca vor fi disponibile.

Evenimentul care are loc la Sala Polivalenta gazduieste peste 120 de companii si organizatii, ce ofera diverse oportunitati de cariera celor 5.000 de persoane pe care le vor recruta.

Cele 5.000 de locuri de munca disponibile vor contine si programe de intership si voluntariat.

