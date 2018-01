Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a desfãsurat, anul trecut, 482 de controale in sectorul legume-fructe. Un numãr de 67 actiuni de control de conformitate s-au desfãsurat pentru loturile de fructe si legume proaspete provenite din import tãri terte, destinate exportului (in colaborare cu Vama Vaslui), precum si pietei interne. Alte 80 de actiuni s-au derulat in Vama Vaslui, privind controlul fructelor destinate procesãrii industriale (4.116 tone mere import Republica Moldova), in vederea obtinerii sucului concentrat de mere, fiind emise 80 certificate de destinatie industrialã. De asemenea, 167 actiuni... citeste mai mult