Tehnicianul Diego Simeone şi-a prelungit contractul cu echipa din La Liga, Atletico Madrid, pentru încă doi ani, astfel actuala înţelegere are ca dată scadentă anul 2022, iar antrenorul va câştiga câte 24 de milioane de euro net pe an.

Cu acest salariu, Simeone a ajuns cel mai bine plătit antrenor din fotbalul mondial. Banii pe care îi va câştiga tehnicianul pe an reprezintă suma salariilor a patru jucători importanţi din echipa sa: Koke, Saul, Oblak şi Godin

