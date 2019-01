47 morti si peste 5000 cazuri de imbolnaviri. Ministerul Sanatatii ar putea declara oficial EPIDEMIE DE GRIPA

Ministerul Sanatatii ar putea declara astazi oficial epidemie de gripa. Autoritatile asteapta raportarile DSP legate de numarul imbolnavirilor pentru a lua o decizie. Pana acum 47 oameni din intreaga tara au murit din cauza virusului gripal iar peste 5000 cazuri de imbolnaviri au fost confirmate. In cazul in care se va declara oficial epidemie de gripa se vor impune cateva masuri speciale. Spitalele de boli infectioase vor intra in carantina, vor fi vaccinate toate persoanele care intra in... citeste mai mult

acum 53 min. in Locale, Vizualizari: 17 , Sursa: Info Braila in