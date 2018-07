Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, în districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est de New Delhi. ”Patruzeci şi patru de persoane au murit în accident. Cel puţin alte trei au fost rănite. Salvatorii îşi continuă munca”, a declarat pentru AFP Deepesh Chandra Kala, un reprezentant local în domeniul gestionării catastrofelor. ”Şoferul a pierdut controlul autocarului şi a ieşit de pe drum într-o vale adâncă. Sub forţa impactului, vehiculul s-a rupt în doiuă şi zace în prezent într-un mic râu, pe fundul văii”. Pentru moment autorităţile nu cunosc cauza exactă a accidentului. Drumurile... citeste mai mult

