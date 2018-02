Inspectia Socialã Vaslui a desfãsurat o serie de campanii de control privind asigurarea accesului neingrãdit al persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational. Controalele au vizat institutiile publice si private din judetul Vaslui. Astfel, s-a verificat modul de respectare a accesibilizãrii persoanelor cu dizabilitãti in unitãti de invãtãmant, sevicii publice locale si judetene, serviciile publice comunitare locale/judetene de evidenta persoanelor, unitãti sanitare, finante publice, tribunale, mijloacele de transport in comun din mediul urban etc. Institutiile controlate au fost monitorizate in perioada 2013 – 2016, fiind dispuse mãsuri de... citeste mai mult