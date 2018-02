Localitatea rusă Soci va găzdui în perioada 2-11 martie 2018 o nouă ediţie a Campionatului European de scrimă pentru cadeţi şi juniori, informează Federaţia Română de Scrimă.

La ediţia din acest an a Campionatului European de scrimă pentru cadeţi şi juniori, România va fi reprezentată de 42 de sportivi şi 14 antrenori. Fost oraş-organizator al Jocurilor Olimpice de Iarnă în 2014 şi viitor oraş-gazdă a mai multor meciuri de la Campionatul Mondial de fotbal din acest an, Soci are pistă de Formula 1 şi este inclus în calendarul Campionatului Mondial.

