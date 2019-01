42.800 de tigarete ascunse in tavanul unui microbuz

Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit 42.800 de tigarete, cu timbru de acciza R.Moldova, ascunse in spatii special amenajate in tavanul unui microbuz condus de un cetatean roman, ce urmau a fi introduse ilegal in tara.

In ziua de 31 ianuarie, in jurul orei 00.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, cetateanul roman P.N., in varsta de 25 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes, cu destinatia Franta.

In baza profilului de risc, s-a procedat la... citeste mai mult

