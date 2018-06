40 de eleve de liceu invata programare la Vodafone Romania, prin programul Girls in STEM

Vodafone Romania organizeaza a doua editie anuala a programului Girls in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths), in cadrul caruia 40 de eleve de liceu participa la cursuri si ateliere de programare, scopul fiind de a le incuraja sa urmeze in viitor o cariera in domeniul tehnic. Editia din acest an se deruleaza in perioada iunie-septembrie 2018 si este structurata pe sesiuni de cate patru zile, organizate cu grupuri de pana la 20 de participante si sustinute de specialisti din cadrul companiei.

