Vodafone România organizează a doua ediție anuală a programului Girls in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths), în cadrul căruia 40 de eleve de liceu participă la cursuri și ateliere de programare, scopul fiind de a le încuraja să urmeze în viitor o carieră în domeniul tehnic. Ediția din acest an se derulează în perioada iunie-septembrie 2018 și este structurată pe sesiuni de câte patru zile, organizate cu grupuri de până la 20 de participante și susținute de specialiști din cadrul companiei.

