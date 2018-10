Filmele din topul BBC sunt realizate de 67 de regizori din 24 de ţări din întreaga lume, în 19 limbi. Franceza poate revendica statutul de „limbă internaţională a cinema-ului aclamat”, cu 27 de filme selectate. Este urmată de mandarină, cu 12 filme, iar apoi de italiană şi japoneză, fiecare cu 11.

„La celălalt capăt al scării, câteva limbi au fost reprezentate doar de câte un film, precum belarusă (Come and See), română (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile) şi wolof (limbă vorbită în Senegal, Gambia şi Mauritania) (Touki Bouki)”, mai scrie bbc.

Filmul regizat de Cristian Mungiu este pe locul 47 în clasament.

