4 Intrebari care sa te ajute sa iti alegi agentia de web design pentru site-ul companiei tale

In momentul in care lansezi pentru prima data un website pentru afacerea ta, sau cand, pe masura ce aceasta se dezvolta, realizezi ca ai nevoie de imbunatatirea sau inlocuirea site-ului existent, cea mai importanta decizie pe care o ai de luat este alegerea unui furnizor de servicii de web design.

Iata cateva intrebari care sa te ajute sa faci cea mai buna alegere in materie de web design in Romania:



1. Ce alte servicii ofera?

In plus fata de dezvoltarea propriu-zisa a site-ului, o firma de web design poate sa iti asigure si alte servicii utile pentru afacerea ta, de la integrari ale unor sisteme de plata si alte solutii... citeste mai mult

azi, 11:18 in IT&C, Vizualizari: 28 , Sursa: Agora in