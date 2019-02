Unii dintre clericii bisericii Romano-Catolice, care au atacat homosexualitatea, sunt chiar ei homosexuali potrivit unei unei cărţi care va fi publicată săptămâna viitoare, scrie The Guardian.

80% dintre preoţii care lucrează la Vatican sunt homosexuali, chiar dacă nu sunt activi din punct de vedere sexual, se afirmă în cadrul cărţii “In the Closet of the Vatican”. Cartea de 570 de pagini, bazată pe patru ani de documentare făcută de jurnalistul şi autorul francez Frederic Martel, aduce în lumină “corupţia şi ipocrizia din inima Vaticanului”, potrivit editurii Bloomsbury.... citeste mai mult