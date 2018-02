4 avantaje pe care o companie mica le va avea mereu in fata unei multinationale Joburile din marile corporatii vor fi mereu atractive pentru cei care cauta o ierarhie complexa in interiorul careia sa poata avansa, dar startup-urile sau companiile mici vor avea mereu unele beneficii cu care o multinationala nu poate concura.

Aceste avantaje sunt suficiente, uneori, pentru ca angajati cu experienta sa renunte la joburile solicitante din marile companii pentru a se reorienta spre o firma cu o echipa mica, dar in care se pune pret pe eficienta, productivitate si recunostinta arata oamenilor. Iata de ce startup-urile au oportunitatea de a... citeste mai mult