Pentru a ne pastra energia in perioada postului, putem apela la alimente ca:

Fasolea - O cana de fasole ne ofera o treime de fier si din proteinele necesare pe zi. Fibrele din fasole ajuta la scaderea colesterolului. Fasolea este si o sursa de potasiu, zinc si vitamina B.

Nucile - Arahidele, alunele de padure, migdalele, fisticul si alte fructe oleaginoase. Sunt bogate in zinc, vitamina E si grasimi Omega-3, foarte benefice pentru organism, consumate in cantitati moderate. Migdalele contin de asemenea mult calciu, scrie bzi.ro.

Cerealele – Sunt o sursa bogata de vitamina B12, fier, calciu si alti nutrienti. In perioada postului, nu se... citeste mai mult

ieri, 23:28 in Sanatate, Vizualizari: 44 , Sursa: Realitatea in