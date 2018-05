4 activitati in aer liber accesibile oricui pe care le poti face in aceasta vara Vara este momentul perfect pentru un plan de activitati fizice usoare, placute si mereu la indemana ta. Nu trebuie sa iti faci calcule pentru un abonament la sala. Cu o investitie minima intr-un echipament in care sa te simti confortabil si cateva accesorii, vei elimina caloriile in plus, vei capata un tonus mai bun si, implicit, vei avea o stare de spirit mereu pozitiva.

