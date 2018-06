4.800 de garantii acordate de FNGCIMM in cadrul programului Start-Up Nation 2017 Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a ajuns la finalul procesului de aprobare a garantiilor pentru creditele acordate de bancile partenere in cadrul programului Start-Up Nation 2017.

Bancile partenere ale FNGCIMM sunt Banca Comerciala Romana, Banca Transilvania si CEC Bank. FNGCIMM a emis, in cadrul Programului Start Up Nation 2017, 4.800 de garantii pentru creditele punte, reprezentand 57% din totalul celor 8.444 de proiecte care au primit acordul de finantare, la finele anului trecut.

Citeste si: Start-up Nation: Cum sa obtii finantare in 2018

Cu o pondere de 56% in totalul... citeste mai mult