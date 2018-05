4.500 de perechi de pantofi au fost asezate in fata Consiliului European in semn de protest Membrii unei organizatii civice globala numita Avaaz, ce militeza pentru drepturile omului, au facut un gest simbolic si au umplut piata Jean Ray, din Bruxelles, Belgia, cu 4.500 de perechi de pantofi, cate una pentru fiecare palestinian si israelian ucis in ultimii 10 ani.

