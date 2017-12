4.000 de pomi de Craciun, confiscati de politisti in ultima saptamana Peste 4.000 de pomi de Craciun si aproximativ 500 de metri cubi de material lemnos au fost confiscati in ultima saptamana de politistii din tara, in urma unor controale la ocoale silvice, depozite si exploatari forestiere.

Politica Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), in perioada 13 - 20 decembrie, politistii din toata tara au organizat 1.066 de actiuni si controale in fondul forestier national si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului... citeste mai mult

acum 29 min. in Politica, Vizualizari: 18 , Sursa: 9am in