''Omul de stat este deasupra partidelor pentru că pe el îl preocupă, în toate împrejurările, interesele permanente ale ţării. Omul politic este în serviciul unor principii. Politicianul se agită în sfera intereselor particulare''. A spus-o Take Ionescu, unul dintre cei mai titraţi lideri din istoria României.

Om politic, avocat şi orator, Take Ionescu este una dintre figurile mari ale politicii de acum 100 de ani. Take Ionescu a făcut liceul la Sfântul Sava din Capitală şi apoi a studiat dreptul la Paris, unde şi-a obţinut şi doctoratul. Când a intrat în politică, mai întâi de partea liberalilor, s-a ales cu o poreclă care avea să îl urmărească mereu. I s-a spus ''Tăchiţă,