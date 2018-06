Din pacate, istoria Romaniei nu este entuziasmanta atunci cand este vorba despre femei, desi acestea au avut de multe ori un rol determinant, fie ca vorbim despre politica sau cultura. Un astfel de exemplu este Martha Bibescu, inexistenta in manualele scolare de la noi. De altfel, nici istoria literaturii romane nu o consemneaza, dar ea este recunoscuta drept o mare scriitoare franceza si o personalitate a lumii bune de la Paris.

Facea parte din familia Lahovary, tatal sau fiind ministru de externe si ambasador al Romaniei la Paris, in timp ce mama era descendenta a familiei Mavrocordat. Iar in urma unei casatorii fulgeratoare, la 16 ani, cu aviatorul... citeste mai mult