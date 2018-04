Numele Monicai Lovinescu si al lui Virgil Ierunca suna si acum intr-un fel aparte in urechile a milioane de romani. Lipiti cu capul de radio, incercand sa regleze aparatul astfel incat sa fenteze bruiajul continuu, romanii ascultau Radio Europa Libera. Iar cele doua nume si rostirile lor hraneau cu speranta o generatie care jinduia dupa o Romanie normala, democratica.

In spatele celor doua nume sta insa povestea tragica a unui important cuplu de intelectuali romani, nevoit sa isi paraseasca tara dupa al doilea razboi mondial. Monica Lovinescu avea sa duca in mormant durerea... citeste mai mult

