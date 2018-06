Spre sfarsitul anilor 60 ai secolului trecut, adolescentul Ivan Patzaichin, ajutor de pescar in Delta, a fost adus de niste baieti din satul sau la Bucuresti. Ei insisi campioni mondiali la canoe, vazusera in Ivan un potential mare viitor campion.

Calatorise atunci pentru prima data cu trenul si era uimit, dupa cum spunea mai tarziu, de troleibuzele din Capitala. Nu mergea singur niciodata prin Bucuresti, de teama sa nu se rataceasca. Tocmai el, care stia toate cotloanele Deltei. La mai putin de un an, ajungea tocmai in Mexic, la Olimpiada. Si cucerea...