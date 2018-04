Iuliu Hossu a fost numit episcop greco-catolic in 1917, pe cand era inca preot militar in armata Austro – Ungara. Il inlocuia pe unchiul sau, Vasile Hossu, , caruia ii fusese secretar pana la plecarea sa pe front, sa le fie alinare soldatilor romani din armata imperiala. La 1 Decembrie 1918, episcopul Iuliu Hossu este cel care citeste in fata a 100 de mii de oameni stransi la Alba Iulia, istorica proclamatie de Unire a Transilvaniei cu Romania.

A doua zi pleca la Bucuresti, impreuna cu alti lideri de seama ai romanilor transilvaneni, pentru a-i inmana Regelui Ferdinand proclamatia. “Ne-a aşteptat... citeste mai mult

acum 45 min. in Actualitate, Vizualizari: 49 , Sursa: Antena 3 in