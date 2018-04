Putini sunt strainii carora romanii trebuie sa le fie recunoscatori in vecii vecilor. Printre ei, un francez, generalul Henri Mathias Berthelot, seful Misiuni Franceze in Romania din timpul primului razboi mondial.

Atat de atasat devenise de romani Berthelot, incat la Petrograd, in Rusia, in timpul unor negocieri, francezul este aproape acuzat cu admiratie de catre rusi: “Sunteţi mai român decât românii”, i-a spus seful Marelui Cartier General rus, generalul Gurko, lui Berthelot.

Rusii nu erau departe de adevar. Berthelot, militar pentru care datoria era sfanta, fusese trimis in fruntea a 1500 de francezi – ofiteri, piloti, medici, simpli militari – sa salveze frontul... citeste mai mult

acum 43 min. in Actualitate, Vizualizari: 36 , Sursa: Antena 3 in