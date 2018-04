Generalul Henri Cihoski a fost unul dintre comandantii care aveau curajul nebun de a lupta alaturi de soldatii sai. Dupa intrarea Romaniei in primul razboi mondial, generalul Cihoski a comandat Grupul Arges in luptele de pe Valea Topologului pentru oprirea ofensivei germane declansata in defileul Oltului. Militar de cariera, Cihoski si-a dat seama ca subordonatii sai, neexperimentati si prost dotati, au nevoie permanenta de incurajari si sfaturi.

Asa ca a stat intotdeauna printre ei, fiind unul dintre putinii generali raniti in lupta. Cu toate acestea, a continuat sa ramana in... citeste mai mult