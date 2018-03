”M-au suit legată pe un scaun, de pe scaun pe masă, de pe masă, pe alt scaun. Mi-a zvârlit basmaua din cap. Purtam coadă cu fundă. Mi-au aruncat fota și am rămas în ie. Mi-a legat coada sub cârligul de lampă din tavan. Coada era groasă. Eram și eu altfel, la 38 de ani.. Cârnu mi-a tras scaunul, celălalt mi-a tras și masa. Coada mi-a rămas în cârlig și eu am căzut la pământ. Așa mi-au smuls părul. Am făcut tratament și nu mi-a mai crescut. Dar tot nu i-am vândut pe ai mei”.

