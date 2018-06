Se spune, si este dovedit statistic, ca avionul este cel mai sigur mijloc de transport. Cu toate acestea, un accident aviatic ingrozeste mult mai multa lume decat un accident rutier.

Este normal sa fie asa, deoarece o defectiune tehnica la un avion, cum ar fi oprirea motorului in zbor reduce la zero posibilitatile de supravietuire ale echipajului si pasagerilor.

Si totusi, pilotii avioanelor militare au o sansa in plus fata de toti ceilalti calatori sau membri ai echipajelor avioanelor civile – scaunul ejectabil.

In... citeste mai mult