Dupa Revolutia de la 1848, se facea un prim pas spre unificarea celor doua Principate Romane, prin constituirea unei unitati vamale. Dorinta romanilor de pe cele doua maluri ale Milcovului de a se uni in acelasi stat nu mai putea fi impiedicata.

Era doar o chestiune de timp. Miscarile unioniste din Moldova si Muntenia deveneau din ce in ce mai puternice, iar Partida Nationala avea sa isi numeasca aceeasi persoana drept candidat la conducerea ambelor state: Alexandru Ioan Cuza, un militar de nici 40 de ani remarcat in timpul Revolutiei de la 1848, ajuns apoi chiar ministru de