Alex Gavan este unul dintre performerii de top ai României în alpinismul de altitudine extremă. Nascut intr-un sat din Arges, a visat de mic sa escaladeze cei mai inalti munti ai planetei. Visele au inceput sa devina realitate in momentul in care a devenit primul român care a escaladat vârfurile Gasherbrum I - 8.080 m, Shishapangma - 8027m si Makalu - 8463 m arborand aici, pentru prima data, drapelul Romaniei. Iar in 2006, in momentul in care a ajuns in varful Cho Oyu, a devenit cel mai tânăr alpinist român care a reușit ascensiunea unui optmiar, avand doar 24 de ani.

