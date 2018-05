Ziua Mondială Fără Tutun (ZMFT), se celebreazăîn fiecare an pe data de 31 mai, sub auspiciile OMS pentru a conştientiza publicul şi decidenţii politicilor de sănătate în privinţa poverii sociale enorme (boli/dizabilităţi/decese premature) atrasă de consumul de tutun şi pentru a stimula modificări comportamentale şi contramăsuri legislative specifice.

În anul 2018 atenţia se îndreaptă către ucigaşul nr. 1 al omenirii – bolile cardiovasculare (BCV), pentru care fumatul reprezintă un risc redutabil.

Tema campaniei din acest an este, „Tutunul si bolile cardiovasculare", se focalizează pe bolile asociate fumatului

