Terenurile „Atletico” (de pe stra­da Hunedoarei) și „Banatul”, din Sânnicolau Mic, vor găzdui ediția cu numărul 18 a Cupei de Vară Atle­tico. Turneul începe vineri, 15 iunie și se încheie duminică.

Grupele de 2007, 2008 și 2009 vor juca pe jumătate de teren, iar cele de 2010 pe o suprafață cu diminesiunile unui teren de handbal. Nu mai puțin de șapte cluburi arădene vor onora competiția, respectiv UTA, CSȘ Gloria, Viitorul, Academia Brosovszky, Progresul Pecica şi ACS Socodor, plus, bine­înțeles, clubul gazdă, Atletico. Din Timiș sosesc Juventus Timişoara, AS Pădureni-Lugoj, Galaxy Timi­şoa­ra, Electrica Timişoara şi AS... citeste mai mult