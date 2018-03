31.601 cereri depuse in primele doua zile din calendarul de inscriere in invatamantul primar (prima etapa)

Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 si 9 martie), pana la ora 18:00, au fost completate la nivel national 31.601 cereri. Dintre acestea, 28.112 cereri (89%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani (impliniti pana la data de 31 august 2018, inclusiv), iar 3.489 de cereri (11%), copii cu varsta de 6 ani (impliniti incepand cu data... citeste mai mult