In acest an, 24 de tineri absolvenţi de liceu din judeţul Sălaj s-au inscris la admitere la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”, iar in urma susţinerii testelor eliminatorii şi a celor de verificare a cunoştinţelor, 7 au reuşit să promoveze...

Salajeanul, 1 August 2011