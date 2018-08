In era tehnologiei, intreaga lume se afla la un singur click. In doar cateva secunde poti afla o multime de curiozitati. Nici nu-ti vine se crezi cate lucruri nebunesti sunt in lume.

Iata 30 de curiozitati nebune din intreaga lume.

- In Franta exista o lege, potrivit careia, daca ai un porc, este interzis sa-i pui numele Napoleon.

- Aproximativ 99% din aurul Pamantului, se afla in miezul sau.

- Tantarii au omorat mai multi oameni decat toate razboaiele lumii la un loc.

- Balena albastra poate tine in gura o cantitate de apa comparabila cu greutatea sa.

- Oamenii isi schimba pielea complet