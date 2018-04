30 aprilie, zi libera si minivacanta de patru zile

Angajatii din sectorul public vor primi o zi libera in data de 30 aprilie, potrivit unui act normativ publicat recent in Monitorul Oficial. Astfel, dupa declararea zilei de 30 aprilie zi libera pentru bugetari, acestia se vor bucura de o noua minivacanta de patru zile la sfarsitul acestei luni.

Deoarece 1 mai, zi de sarbatoare legala nelucratoare, pica in acest an intr-o zi de marti, Executivul a decis recent acordarea unei zile libere lucratorilor de la stat in data de 30 aprilie, astfel incat acestia sa beneficieze de o scurta vacanta in perioada Zilei Muncii. Hotararea nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi libera a... citeste mai mult