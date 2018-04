30 aprilie 2018, zi libera pentru bugetari! Guvernul va stabili astazi ca data de 30 aprilie 2018 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public.

Masura este luata, avand in vedere ca marti, 1 mai, este zi libera nelucratoare, conform Codului Muncii. Anuntul a fost facut, in cadrul sedintei de Guvern de astazi, de catre prim-ministrul Viorica Dancila.

Potrivit acesteia, prevederile actului normativ de astazi nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta.

"Pentru a recupera ziua de 30 aprilie institutiile publice vor... citeste mai mult