3 sugestii utile pentru a deschide un cabinet sau o clinica medicala privata Deschiderea unei afaceri in domeniul medical poate aduce unui medic o multime de satisfactii pe plan profesional. Daca esti cadru medical si ai planuri in aceasta directie, exista mai multe moduri prin care le poti pune in aplicare.

Medicii au cateva calitati care ii pot face antreprenori de succes. Printre acestea se numara rabdarea necesara pentru cercetare, empatia, inteligenta, o buna capacitate de a depasi esecurile, de a face conexiuni si asocieri, flexibilitatea, o doza de curaj, o buna gestionare a...