Ploaia a intervenit, miercuri, pentru prima dată la ediţia 2018 a Wimbledonului: şase partide de la simplu masculin au fost întrerupte, unul de la simplu feminin (Kristina Mladenovic - Tatjana Maria, care decide viitoarea adversară a Serenei Williams), iar alte două meciuri WTA nici măcar nu începuseră în momentul în care s-au tras prelatele. După aproximativ 40 de minute, meciurile s-au reluat, pentru a încerca să se încheie cât mai multe jocuri.

Talk about speed...

It's a first outing for the court coverers as play is suspended for rain at #Wimbledon pic.twitter.com/OH1I7FQw8o

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2018 Nu a fost singura problemă a zilei a treia de la... citeste mai mult