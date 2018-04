3 motive pentru a-ti lua o camera de bord Traficul este o problema din ce in ce mai ingrijoratoare pentru autoritati, deoarece numarul de masini se afla intr-o continua crestere, raportat la infrastructura deja existenta. Parcari putine si foarte multe dintre acestea lipsite de siguranta, trafic greoi la ore de varf, incidente rutiere cauzate din neatentie, graba si neadaptarea vitezei la conditiile de mers.

In acelasi timp, tehnologia avanseaza si lucrurile par sa se miste intr-o directie buna si la capitolul “device-uri auto”, pentru siguranta in trafic a tuturor participantilor.

Unul dintre cele mai recente exemple: camerele auto, sau camerele de bord, asa cum mai sunt ele numite,... citeste mai mult

