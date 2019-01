3 motive pentru a apela la o casa de avocatura New Law (P)

In prezent, piata avocaturii din Romania tinde sa se desprinda de principiile clasice in care a fost ancorata ani de-a randul si sa urmeze o noua perspectiva: abordarea New Law. Noul concept juridic isi propune sa eficientizeze modul de punere in aplicare a serviciilor juridice si imbunatatirea lor la standarde occidentale. Pe acest principiu a fost fondata si casa de avocatura AndrewID, care s-a nascut din nevoia puternica a clientilor de a experimenta o evolutie a serviciilor de avocatura si de a privi relatia avocat-client nu doar din prisma problemelor cu care se confrunta, ci si din perspectiva solutionarii... citeste mai mult