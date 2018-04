3 metode care prelungesc durata de viata a laptopului tau Laptopul ofera flexibilitate si portabilitate nelimitata, in raport cu pc-ul clasic, insa, pentru a te bucura de el pe o perioada cat mai mare de timp, e necesara o atentie sporita asupra catorva aspecte.

Daca iti doresti ca laptopul tau sa functioneze in conditii optime cat mai mult timp, trebuie sa ai grija in primul rand de baterie. Utilitatea unui laptop se bazeaza in primul rand pe faptul ca poate fi folosit chiar si cateva ore, fata conexiune la curent electric.

azi, 12:06 in IT&C, Vizualizari: 35 , Sursa: Manager in